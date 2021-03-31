Устранить недостатки в работе портала социальных услуг требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Портал соцуслуг полностью лишил инвалидов гарантий на государственную социальную защиту. Об этом заявила депутат Мажилиса Айгуль Жумабаева, озвучивая депутатский запрос в адрес министра труда и социальной защиты населения РК Серика Шапкенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В «Ак жол» обратились Общество поддержки детей с нарушением слуха и родители детей-инвалидов по работе Портала социальных услуг. С января текущего года необходимые технические средства и услуги реабилитации (ТСР) инвалиды теперь приобретают напрямую у поставщиков через указанный портал, администратором которого является Минтруда. Независимо от наличия образования, физических и умственных возможностей, граждане с ограниченными возможностями должны самостоятельно выбирать ТСР, вступать в договорные отношения с поставщиками, нести ответственность за риски, отстаивать свои интересы», - сказала Айгуль Жумабаева на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что ранее приобретение ТСР осуществлялось через госзакупки с указанием спецификаций и необходимых требований под контролем организаций координации занятости и социальных программ. С введением Портала, инвалиды сами должны определять качество ТСР, отвечать за риски и в случае обнаружения дефектов – решать проблемы возврата за свой счет. Условия гарантии качества ТСР Порталом вообще не предусмотрены – инвалид лишен прав как на гарантийное сервисное обслуживание, так и требование исполнения поставщиком гарантийных обязательств.

«Как отмечают заявители, до сих пор нет ни одного НПА, регулирующего работу портала, нет и единых требований (стандартов, регламентов) к ТСР. Министерство полностью самоустранилось от решения вопросов социальной реабилитации инвалидов в части обеспечения их качественными ТСР, защиты их прав и интересов, ведения контроля за целевым и эффективным использованием государственных денег», - пояснила Айгуль Жумабаева.

Это, по словам депутата, привело к тому, что началась безнаказанная реализация инвалидам некачественных и контрафактных ТСР. К примеру, незрячим инвалидам продают специальные плееры и ноутбуки, которые были в употреблении или давно сняты с производства. Так, устройства под названием «читающая машина» (по цене более 1 млн тенге), поставляемые через Портал, не соответствуют своему функционалу, и были сняты с производства более 3 лет назад – поставщики же указывают 2020 год выпуска, сопровождая их просроченными или поддельными сертификатами. В подтверждение таких фактов в обращении приводятся и другие примеры реализации через Портал бывших в употреблении или не функциональных средств.

«Портал полностью развязал руки недобросовестным поставщикам, которые предлагают ТСР, не соответствующие даже ими же указанным характеристикам. Превратившись в «электронный блошиный рынок», Портал полностью лишил инвалидов гарантий на государственную социальную защиту. Более того, Портал создал все условия для мошеннического сговора некоторых потребителей по фиктивным договорам с поставщиками», - добавила Айгуль Жумабаева.

В связи с тем, что работа Портала спровоцировала волну недовольства и возмущения инвалидов всех категорий, депутаты фракции требуют:

- приостановить работу Портала до устранения всех недостатков и нарушений;

- срочно разработать соответствующие НПА, регулирующие работу Портала, устанавливающие единые требования к ТСР и услугам реабилитации;

- организовать контроль за расходованием бюджетных средств, проверку поставляемых ТСР.

«Кроме того, необходимо проработать вопросы обеспечения ТСР и услугами по реабилитации инвалидов, проживающих в отдаленных селах без широкополосного интернета – соответственно, без доступа к Порталу социальных услуг», - заключила А.Жумабаева.



