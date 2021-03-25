Устранить нарушенные права инвалида обязали акимат Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Устранить все допущенные нарушения прав жительницы Кокшетау и ее сына-инвалида постановил суд апелляционной инстанции в Акмолинской области, передает корреспондент МИа «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Действуя в интересах сына, жительница Кокшетау обратилась с апелляционной жалобой на решение Кокшетауского городского суда в областной суд с заявлением к акимату города Кокшетау, отделу жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау о признании незаконным постановления, а также обязать устранить допущенное нарушение.

«В судебной коллегии по гражданским делам Акмолинского областного суда установлено, что сын гражданки является инвалидом 1 группы с детства, признан недееспособным, нуждается в постоянном амбулаторном лечении и уходе, состоит на диспансерном учете. При составе семьи три человека он состоит на учете нуждающихся в жилье по категории «социально уязвимые слои населения - инвалид 1 группы». В соответствии с пунктом 4 статьи 75 Закона «О жилищных отношениях», постановлением Правительства РК «Об утверждении списка тяжелых форм некоторых хронических заболеваний» сын гражданки имеет право на дополнительную жилую площадь», - пояснила пресс-секретарь областного суда Куляш Домалакова.

На заседании жилищной комиссии при акимате города Кокшетау в 2019 году принято решение о предоставлении ему двухкомнатной квартиры с полезной площадью 47,1 кв. м, от которой заявительница отказалась, ссылаясь на то, что предоставленная площадь не соответствует нормам жилищного законодательства, с учетом заболеваемости и инвалидности сына. На обращение по вопросу замены жилья с двухкомнатной на трехкомнатную квартиру постановлением акимата города Кокшетау на основании протокола заседания жилищной комиссии повторно выделена двухкомнатная квартира.

«Не соглашаясь с данным постановлением, гражданка обратилась в суд с заявлением, в котором просила признать постановление незаконным, обязать акимат предоставить квартиру общей площадью не менее 80 кв. м. Решением Кокшетауского городского суда в удовлетворении заявления было отказано. Согласно подпункту 7 статьи 14 Закона «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», инвалиды обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией, другими законодательными актами, включая права на жилище в соответствии с жилищным законодательством. Инвалидам предоставляется право выбора жилого помещения с учетом этажности, типа здания, степени благоустройства и других необходимых условий для проживания. Аналогичная норма закреплена и в пункте 4 статьи 76 Закона «О жилищных отношениях». Гражданам, страдающим тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утвержденном Правительством РК, предоставляется отдельная дополнительная комната», - добавила К. Домалакова.

С учетом представленных документов, пояснений врача, гражданка, действующая в интересах сына, относится к социально уязвимым слоям населения. Ее сын является инвалидом 1 группы с детства, страдает тяжелой формой хронических заболеваний, поэтому вправе претендовать на дополнительную комнату. Суд первой инстанции полно и правильно установил обстоятельства дела, но допустил ошибку в применении норм материального права. Постановлением судебной коллегии по гражданким делам Акмолинского областного суда изменено решение суда первой инстанции и вынесено новое решение об удовлетворении заявления женщины. Признано также незаконным постановление акимата города Кокшетау «О предоставлении жилищ из коммунального жилищного фонда» в части предоставления двухкомнатной квартиры, на акимат города Кокшетау возложена обязанность устранить в полном объеме нарушенные права гражданки в интересах сына.