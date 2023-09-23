Устранить нарушения на «Хоргосе» поручил вице-премьер РК

Сегодня заместитель Премьер-Министра- министр финансов Ерулан Жамаубаев в связи с имеющимися проблемными вопросами в деятельности МЦПС «Хоргос» провел совещание с участием представителей Погранслужбы КНБ, МВД, Агентства по защите и развитию конкуренции РК, министерств национальной экономики, юстиции и торговли, а также акимата области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

На совещании обсуждены вопросы низкой пропускной способности МЦПС «Хоргос», а также многочисленные нарушения общественного порядка.

По результатам совещания государственным органам дан ряд поручений:

по усилению контроля за общественным порядком на территории МЦПС;

модернизации технологии приема и сдачи багажа с использованием современных цифровых решений;

увеличению штатной численности т/п «МЦПС Хоргос»;

полноценной интеграции информационных систем с целью обеспечения бесперебойного функционирования электронной очереди.

Также поручено ускорить с китайской стороной внедрение процедуру безвизового режима для граждан Казахстана, усилить межведомственное взаимодействие и принятие мер по улучшению таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами.

В целях реализации поручений, данных на совещании и решения проблемных вопросов, разработана и одобрена Дорожная карта с указанием конкретных сроков реализации.