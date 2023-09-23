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    17:17, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Устранить нарушения на «Хоргосе» поручил вице-премьер РК

    Минфин Ерулан Жамаубаев
    Фото: пресс-служба Министерства финансов

    Сегодня заместитель Премьер-Министра- министр финансов Ерулан Жамаубаев в связи с имеющимися проблемными вопросами в деятельности МЦПС «Хоргос» провел совещание с участием представителей Погранслужбы КНБ, МВД, Агентства по защите и развитию конкуренции РК, министерств национальной экономики, юстиции и торговли, а также акимата области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

    На совещании обсуждены вопросы низкой пропускной способности МЦПС «Хоргос», а также многочисленные нарушения общественного порядка.

    По результатам совещания государственным органам дан ряд поручений:

    по усилению контроля за общественным порядком на территории МЦПС;

    модернизации технологии приема и сдачи багажа с использованием современных цифровых решений;

    увеличению штатной численности т/п «МЦПС Хоргос»;

    полноценной интеграции информационных систем с целью обеспечения бесперебойного функционирования электронной очереди.

    Также поручено ускорить с китайской стороной внедрение процедуру безвизового режима для граждан Казахстана, усилить межведомственное взаимодействие и принятие мер по улучшению таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами.

    В целях реализации поручений, данных на совещании и решения проблемных вопросов, разработана и одобрена Дорожная карта с указанием конкретных сроков реализации.

    Теги:
    Жетысуская область Минфин РК Правительство
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