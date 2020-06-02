Устранить нарушения на базарах потребовал Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Возобновление работы торговых объектов в условиях пандемии обсуждалось в Таразе. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с руководителями базаров и рынков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отметим, накануне Бердибек Сапарбаев посетил расположенный на восточной окраине города рынок «Ауыл береке», ознакомился с ассортиментом, качеством и ценами на продукты питания, пообщался с продавцами и покупателями. В связи с карантином на этом рынке закрыты отделы непродовольственных товаров, работают только сектора оптовой реализации овощей и фруктов, строительных материалов и товаров сельскохозяйственного назначения.

Глава региона отметил, что ранее уже поручал привести территорию рынка в порядок, благоустроить торговые места, однако поручения выполнены не полностью. Отсутствуют благоустроенные торговые павильоны – торгуют прямо с земли. Беспорядочное движение автотранспорта по территории рынка создает угрозу пожарной безопасности. Также глава области посетил и другие рынки Тараза - «Центральный» и «Атакент»,

«В нашей области работают более 40 базаров и рынков, - сказал глава региона в ходе заседания. - Но во многих не соблюдаются обязательные санитарные, противопожарные, карантинные требования. Вчера я посетил некоторые из них и в очередной раз убедился в этом. А если случится пожар? Как пожарные службы должны добираться до места? Всем известно, к каким печальным последствиям может привести несоблюдение установленных правил безопасности».

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области Берик Жаркынбеков отметил, что на сегодняшний день ни один базар на сто процентов не соответствует установленным требованиям. «Люди ходят без масок, санитайзеров нет, дистанция не соблюдается», - констатировал он.

Бердибек Сапарбаев поручил ответственным госорганам в рамках своих полномочий принимать строгие меры к нарушителям вплоть до закрытия торгового объекта. Службе контроля безопасности и качества товаров и услуг, департаментам по чрезвычайным ситуациям и полиции поручено держать данный вопрос на постоянном контроле.

«У вас цель - больше заработать, о здоровье и безопасности людей вы не думаете, - сказал глава региона, обращаясь к руководителям базаров. - В течение нескольких дней устраните все нарушения, обеспечьте работу рынков в соответствии с утвержденным алгоритмом. За этим будут следить специальные мониторинговые группы. Вы должны помнить о своей личной ответственности».

«Главный вопрос - обеспечить безопасность здоровья и жизни наших граждан. Базары могут работать, если администрация рынков обеспечит соблюдение всех норм безопасности. Перед нами сегодня стоит задача предотвратить угрозу быстрого распространения инфекции, максимально защитить здоровье людей. Мы не имеем права рисковать здоровьем наших граждан», - резюмировал аким Жамбылской области.