Устранить коллизии в правилах закрепления охотничьих угодий просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблемы закрепления охотничьих угодий подняла депутат Мажилиса Айгуль Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В «Ак жол» обращаются объединения охотников и рыболовов по поводу юридической коллизии, созданной решением Министерства экологии. Так, процедуры закрепления и перезакрепления охотничьих угодий, регламентируя одно и то же действие, предъявляют совершенно разные условия к претендентам», - сказала Айгуль Жумабаева, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

Депутат пояснила, что в правилах закрепления охотничьих угодий требования о наличии материально-технической базы исключены приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов от 14 июня прошлого года. При этом, в правилах перезакрепления охотничьих угодий такие требования остались.

К примеру, вскоре предстоит пройти процедуру перезакрепления Восточно-Казахстанскому объединению охотников. Это авторитетная организация со столетней историей и огромным опытом работы. Согласно требованиям перезакрепления, организация обязана иметь в наличии 31 трактор, 31 бортовую машину, 26 авто/мотоцистерн или пожарных машин (хотя противопожарные мероприятия должны осуществляться специализированными организациями), 218 патрульных машин, 206 бензопил, 53 плуга, 53 косилки, 20 камышекосилок, 20 лодок, 218 снегоходов, 232 мотоцикла или лошади.

«Только на покупку этой техники необходимо почти 4 млрд тенге! Учитывая невыполнимость предъявляемых требований, Общество не сможет перезакрепить угодья, и есть вероятность, что они отойдут в никем не охраняемый резервный фонд. Такие условия не сможет выполнить ни одно из действующих охотхозяйств, поэтому по окончании сроков договоров, на их место придут новые охотпользователи без опыта работы, к которым вообще не предъявляются никакие требования по материально-техническому оснащению», - добавила Айгуль Жумабаева.

Было отмечено, что представители охотхозяйств заявляют, что их неоднократные обращения в уполномоченный госорган пока безрезультатны.

«Они считают, что вместо таких невыполнимых условий, правила перезакрепления должны содержать требования о наличии специалистов, опыта работы, а технические средства для ведения охотничьего хозяйства могут быть и арендованы. Так егери используют личные авто по договору аренды. Учитывая, что в аналогичной ситуации окажутся все действующие охотхозяйства, считаем необходимым принять срочные меры для устранения указанных коллизий и приведения правил перезакрепления в соответствие с правилами закрепления охотничьих угодий», - резюмировала депутат.