Устранены антиконкурентные нормы программы лизингового финансирования автопроизводителей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация казахстанского автобизнеса лишилась функции распределения лимита финансирования между участниками программы лизингового финансирования отечественных производителей. Теперь суммы лимитов при лизинговом финансировании на каждого автопроизводителя определяются комиссией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР) и АО «Фонд развития промышленности» исполнили предписание Агентства по защите и развитию конкуренции РК, внеся изменения в программу финансово-экономического обоснования «Кредитование АО «НУХ «Байтерек» и в программу лизингового финансирования АО «Фонд развития промышленности» в части устранения механизма финансирования, по которому Ассоциация казахстанского автобизнеса определяла суммы лимитов при лизинговом финансировании на каждого автопроизводителя.
С 19 ноября текущего года суммы лимитов при лизинговом финансировании на каждого автопроизводителя определяются комиссией, в состав которой входят представители промышленных предприятий, участвующих в утвержденной Комитетом индустриального развития МИИР программе лизингового финансирования.
Таким образом, устранены антиконкурентные нормы, наделяющие определенную ассоциацию функциями распределения лимита финансирования между участниками программы лизингового финансирования отечественных производителей. Ранее Агентство сообщало о вынесенных предписаниях в адрес МИИР и Фонда развития промышленности.
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