Устранен разрыв дамбы на канале Сарыозек в Атырауской области

13 мая в 7 километрах от автодороги была зафиксирована утечка воды из канала Сарыозек. В настоящее время с помощью специальной техники разрыв дамбы устранен, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Протяженность канала Сарыозек составляет 60 км, он берет свое начало в Махамбетском районе и протекает через Атырау и Еркинкалинский сельский округ.

Работы по устранению течи и укреплению защитных укреплений велись в течение двух часов.