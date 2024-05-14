Устранен разрыв дамбы на канале Сарыозек в Атырауской области
13 мая в 7 километрах от автодороги была зафиксирована утечка воды из канала Сарыозек. В настоящее время с помощью специальной техники разрыв дамбы устранен, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
Протяженность канала Сарыозек составляет 60 км, он берет свое начало в Махамбетском районе и протекает через Атырау и Еркинкалинский сельский округ.
Работы по устранению течи и укреплению защитных укреплений велись в течение двух часов.
— В работах было задействовано 2 единицы спецтехники, 15 сотрудников учреждения «Спецавтобаза, городского акимата и Департамента полиции. Работы длились 2 часа, было уложено 6 мешков объемом 1 тонна и 100 мешкотар по 50 кг. В настоящее время работы по устранению течи полностью завершены. Угрозы подтопления населенным пунктам нет. На канале Сарыозек будет вестись круглосуточное дежурство, — сообщил аким города Шакир Кейкин.