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    00:48, 14 Май 2024 | GMT +6

    Устранен разрыв дамбы на канале Сарыозек в Атырауской области

    дамба
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    13 мая в 7 километрах от автодороги была зафиксирована утечка воды из канала Сарыозек. В настоящее время с помощью специальной техники разрыв дамбы устранен, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Протяженность канала Сарыозек составляет 60 км, он берет свое начало в Махамбетском районе и протекает через Атырау и Еркинкалинский сельский округ. 

    Работы по устранению течи и укреплению защитных укреплений велись в течение двух часов.

    — В работах было задействовано 2 единицы спецтехники, 15 сотрудников учреждения «Спецавтобаза, городского акимата и Департамента полиции. Работы длились 2 часа, было уложено 6 мешков объемом 1 тонна и 100 мешкотар по 50 кг. В настоящее время работы по устранению течи полностью завершены. Угрозы подтопления населенным пунктам нет. На канале Сарыозек будет вестись круглосуточное дежурство, — сообщил аким города Шакир Кейкин.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Регионы Казахстана Дамба Видео Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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