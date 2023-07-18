Устранен очередной барьер для казахстанских производителей в рамках ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 июля 2023 года Коллегия ЕЭК признала устраненным барьер, действовавший в Кыргызской Республике в отношении сельскохозяйственной техники, произведенной в странах ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли и интеграции РК.

Действие барьера заключалось в том, что при покупке сельскохозяйственной техники, произведенной в Кыргызстане, кыргызским фермерам предоставлялось освобождение от уплаты НДС. Казахстанским же предприятиям, производящим сельскохозяйственную технику, для освобождения от уплаты НДС на территории Кыргызстана нужно было поставлять товары, таможенная стоимость которых составляет менее 500 000 сомов (порядка 2,6 млн тенге). При этом кыргызские предприятия освобождались от уплаты НДС без таких условий.

В 2021 году по инициативе Республики Казахстан указанные действия Кыргызской Республики были признаны Коллегией ЕЭК как барьер на внутреннем рынке ЕАЭС.

В 2022 году Кыргызская Республика приняла ряд мер в целях устранения данного барьера.

Однако по мнению казахстанской стороны принятые меры не были достаточными для устранения неравных условий налогообложения сельскохозяйственной техники, произведенной в Кыргызской Республике и других странах ЕАЭС. Барьер все еще сохранялся.

Законом от 3 апреля 2023 года № 78 Кыргызстан внес изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики, которым исключены ограничения по стоимости сельскохозяйственной техники, произведенной в странах ЕАЭС, а также представил официальные разъяснения.

По итогам ряда консультаций на площадке ЕЭК с уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС, стороны согласились признать барьер устраненным.

Теперь производимая в Республике Казахстан и других государствах-членах ЕАЭС сельскохозяйственная техника имеет одинаковые условия с кыргызскими и получает освобождение от уплаты НДС при поставке такой техники в Кыргызстан.