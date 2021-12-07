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Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы

7 Декабря 2021 12:45
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Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Канал поставки наркотиков из Жамбылской области в Алматы полицейские прикрыли в результате спецоперации.

– В июле был задержан 32-летний гражданин Г. с наркотическими средствами каннабиноидной группы. В ходе проведения санкционированных специальных мероприятий было установлено, что задержанный приобретал наркотики с последующим сбытом у некоего 56-летнего гражданина З. После проведения следственных действий установлено, что марихуану в особо крупном размере он доставляет из Жамбылской области, – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Автомашина подозреваемого была блокирована полицейскими на въезде в город. В ходе личного обыска изъяты семена марихуаны и шишки.

– Сама спецоперация по ликвидации наркопоставщиков проходила в Жамбылской области. При появлении группы захвата хозяева заперлись в доме и пытались уничтожить вещественные доказательства путем смыва в унитаз. Но тщетно. В ходе санкционированного обыска изъяли припрятанные семена марихуаны, капсулы с наркотическим веществом в виде порошка, 160 патронов от гладкоствольного ружья, 60 патронов, изготовленные кустарным способом, несколько самодельных охотничьих ножей и патроны от нарезного оружия. Также была изъята металлическая посуда с наслоением и специфическим запахом. А во дворе дома обнаружена теплица с 18 цветочными горшками, где выращивали наркотик, – подытожил Ерлан Алмагамбетов.

Уголовное дело расследуется по факту хранения наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта.


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