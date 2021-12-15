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Устойчивость и стабильность: как развивалась экономика РК за годы независимости

15 Декабря 2021 09:00
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Устойчивость и стабильность: как развивалась экономика РК за годы независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пути Казахстана к вхождению в тридцатку развитых стран мира экономика является одним из основных драйверов развития страны. Об этапах развития экономической отрасли в стране рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

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Казахстан успешно преодолел первые испытания независимости, создавая прочный фундамент для устойчивого продвижения в число 30 наиболее развитых стран мира. Следуя заданному курсу, развёрнута системная работа по реализации коренных преобразований в обществе и государстве, улучшению системы государственного управления, обеспечению верховенства закона и развитию экономики. Совершенствование институтов и законодательства, устранение барьеров для бизнеса и государственная поддержка обеспечили вхождение Казахстана в топ-25 стран мира с наиболее благоприятным бизнес-климатом.

Созданные благоприятные условия обеспечивают инвестиционную привлекательность казахстанского рынка. Благодаря выстраиванию механизмов рыночной экономики и интеграции в глобальное экономическое пространство, сегодня социально-экономическое положение Казахстана отличается устойчивостью и стабильностью.

За 30 лет суверенитета население страны выросло на 2,5 млн человек с 16,5 млн человек в 1991 году до 19 млн человек. Продолжительность жизни казахстанцев превысила 71 год. Эти достижения - прямой результат последовательного социально-экономического развития страны. За годы независимости экономика Казахстана в реальном выражении выросла в 2,4 раза (ИФО ВВП к 1991 году).

ВВП на душу населения увеличился более чем в 13 раз (в долларовом эквиваленте), реальные доходы населения - в 4,3 раза (в 2020 году к уровню 1996 года). Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, сократилась с 34,6% в 1996 году до 5,3% по итогам 2020 года. Динамичная модернизация экономики наряду с активным развитием предпринимательства позволили снизить уровень безработицы до 4,9% с 7,5% в 1994 году.

В новых условиях запущен процесс перехода на новую модель экономического роста с развитой инфраструктурой и сильными регионами. Качественное изменение структуры экономики будет обеспечено через повышение её самодостаточности, диверсификацию, таргетированное привлечение инвестиций, проактивное продвижение экспорта и комплексное развитие частного предпринимательства. Результатом реализации среднесрочных стратегических документов станет выход на траекторию устойчивого и качественного экономического роста, и, главное, повышение благосостояния населения.


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#История Казахстана   #Экономика   #30 лет Независимости  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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