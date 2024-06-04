Устойчивая, но есть риски – МВФ об экономике Казахстана

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) находилась в Казахстане в период с 23 по 31 мая 2024 года для обсуждения текущей экономической ситуации, перспектив развития экономики и рисков, приоритетов экономической политики, а также получения поддержки от МВФ в сфере укрепления потенциала, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Основные выводы, согласно заявлению главы миссии МВФ в Казахстане Николя Бланше, следующие.

Экономика Казахстана и финансовый сектор сохраняют устойчивость, однако существуют серьезные риски.

- Экономика Казахстана сохраняет устойчивость. В 2023 году реальный ВВП вырос на 5,1 процента, а инфляция снизилась до 8,7 процента в апреле 2024 года, что обусловлено, в частности, снижением мировых цен на продовольствие и взвешенной денежно-кредитной политикой. В 2024 году прогнозируется замедление темпов роста приблизительно до 3½ процентов вследствие динамичного развития обрабатывающей промышленности, строительства и сферы услуг; инфляция на конец года ожидается на уровне, близком к 8 процентам. В финансовом секторе сохраняются высокие уровни капитала и ликвидности на фоне повышенного роста кредитования, прежде всего потребительского. Ожидается, что дефицит счета текущих операций в 2024 году сократится до приблизительно 3 процентов ВВП. В среднесрочной перспективе прогнозируется рост ненефтяного ВВП в диапазоне 3-3½ процентов, что соответствует оценкам его потенциала; при этом дефицит счета текущих операций сохранится вследствие снижения цен на нефть, - заявил Бланше.

Денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому показателю.

- 31 мая 2024 года Национальный банк Республики Казахстан понизил базовую ставку до 14,5 процента. Возможности дальнейшего снижения ставки ограничены высоким внутренним спросом и перспективой повышения тарифов на энергоносители и услуги ЖКХ. В целом следует приветствовать приверженность Нацбанка РК таргетированию инфляции; дальнейшее укрепление его институциональной независимости и повышение эффективности трансмиссионного механизма в денежно-кредитной политике было бы полезным для НБ РК, - отметил Бланше.

Также в заявлении говорится, что в текущем году ожидается ужесточение налогово-бюджетной политики, но для повышения доверия к ней необходимо провести реформы. К тому же, необходимо создать надежную систему урегулирования проблемных банков и развивать потенциал макропруденциальной политики.

- Миссия положительно оценивает достигнутый прогресс в выполнении рекомендаций программы ФСАП 2023 года по повышению независимости Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и усилению консолидированного надзора и контроля за операциями со связанными сторонами, - добавил он.

Важнейшую роль в повышении экономического роста в будущем и обеспечении диверсификации экономики должно сыграть ускорение реализации структурных и климатических реформ.

- Для выполнения климатических задач и обязательств Казахстана необходимы решительные усилия и стимулы для продвижения "зеленых" источников энергии и декарбонизации, в том числе путем продолжения корректировки тарифов на энергоносители, улучшения функционирования системы торговли квотами на выбросы и модернизации энергетической инфраструктуры, - заключил Бланше.

В пресс-релизе отмечается, что взгляды, выраженные в настоящем заявлении, принадлежат персоналу МВФ и не обязательно отражают точку зрения Исполнительного совета.