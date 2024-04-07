Устье реки Урал в Атырау оборудуют видеопотоками

В городе Атырау, по примеру Жылыойского района, установят систему, позволяющую наблюдать за происходящим онлайн. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб.

В Жылыойском районе система фото-, видеофиксации и общественной безопасности «Сергек», как инструмент мониторинга, позволяет в режиме реального времени следить за происходящей обстановкой.

Как рассказал в оперативном штабе директор департамента управления проектами ТОО «Коркем телеком» Sergek Group Григорий Аккушимов, система позволяет мониторить работу различных служб как полиции, так и ЧС, «неотложку» и прочее.

— Жылыойский район был оборудован 841 камерой, из которых — 755 общественного видеонаблюдения. Сейчас мы провели работу по выводу видеопотока в оперативный штаб города Атырау для общего наблюдения за ситуацией, — отметил Григорий Аккушимов.

— С сегодняшнего дня мы подали канал, теперь будем наблюдать в оперативном режиме за происходящим на территории Жылыойского района. Камерами охвачен город Кульсары, а также семь сельских округов и там, где не отключено электропитание, мы везде можем следить за текущей картиной, вот которую вы сейчас видите, — показал на большом экране Григорий Аккушимов.

Касательно Атырау он сообщил, что дополнительно привезут необходимое количество камер. Установят вдоль русла реки Урал от Индера до поселка Дамба в Атырау. Тем самым оперативный штаб будет наблюдать в режиме онлайн, как меняется устье реки.

По его словам, на установку оборудования уйдет максимум три дня.

— Когда случились пожары в области Абай, развернули также оперативный штаб. Во время чрезвычайной ситуации по тушению пожара в области Абай компанией «Freedom Telecom» совместно с Sergek Group выполняли работы по обеспечению высокоскоростной спутниковой связью оперативных штабов в селах Успенка и Каштак. Для обеспечения бесперебойной работы в оперативных штабах было организовано круглосуточное дежурство.

Как отметил Григорий Аккушимов, кадры с помощью системы видны даже ночью, так как она имеет инфракрасную подсветку, которая поможет полицейским предотвратить мародерство и противоправные действия.

Как подчеркнул спикер, Жылыойский район — первый, который пошел по пути видеомониторинга и цифровизации.

— Мы сейчас имеем доступ в тот район, где отрезано даже автомобильное сообщение, где последние объездные дороги закрыты. Но, повторюсь, можем наблюдать онлайн, как работают службы МЧС, службы полиции и какой уровень подтопления, — подчеркнул Аккушимов.





В Кызылкогинском районе для предотвращения затоплений было начато укрепление плотин вблизи сел. На опасные участки по берегу реки Ногайты в селе Сагыз уложены около 500 мешков с песком, проведены работы по укреплению плотины. С 27 марта для защиты села Миялы от паводка уложены около 7 тысяч мешков с песком. На плотины насыпано 350 тонн грунта.

4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».