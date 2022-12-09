Устаревшие техника и контейнеры – причина проблемы вывоза мусора в Кокшетау

9 Декабря 2022, 09:28

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вопрос санитарной очистки города Кокшетау остается одной из наболевших и основных проблем как для населения, так и для местных исполнительных органов областного центра. На основные вопросы, касающиеся вывоза мусора, ответил руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау» Адлет Рахимжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообшил спикер, ТОО «Кокше тазалык» приняло решение о завершении деятельности, связанной со сбором и транспортировкой ТБО, в течение ноября между отделом ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Кокшетау, ТОО «Кокше Тазалык», ТОО «TAZA QYZMET» и ТОО «ECO-CLEAN SERVICE» были заключены меморандумы о сотрудничестве по организации оказания услуг вывоза твердых бытовых отходов в городе Кокшетау.

Прорабатывается вопрос проведения конкурса по определению участников рынка ТБО, осуществляющих сбор и транспортировку твердых бытовых отходов, в соответствии с Главой 4 Закона РК «О государственных закупках», что позволит установить должный контроль за деятельностью подрядных организаций с возможностью рассмотрения ответственности.

«При проведении конкурса территория города будет разделена на 5 участков, установлены требования в части исполнения обязательств, связанных с своевременностью и качеством обслуживания населения», - отметил А. Рахимжанов.

По словам спикера, основными причинами проблем по сбору и вывозу мусора, являются устаревший парк техники, которые не соответствуют ГОСТу и требованиям РК (мусоровозы с боковой загрузкой), а также контейнеры старого образца объемом 0,75м3, которые требуют непосредственного обновления.

«На сегодня остро стоит вопрос о переходе к евростандартам, на мусоровозы с задней загрузкой и установкой евроконтейнеров объемом 1,1 м3 в городе Кокшетау. К минусам старой техники можно добавить, что мусоровозы с боковой загрузкой имеют малый коэффициент уплотнения мусора. При подъеме и переворачивании контейнера на высоту более двух метров часть мусора вываливается на асфальт, также жидкости, которые находятся в самом контейнере, проливаются на территорию контейнерной площадки», - пояснил выступающий.

МИО областного центра имеет намерения отказаться от спецтехники с боковой загрузкой.

Проводится работа по оформлению земельных участков под контейнерными площадками. Всего в благоустроенном секторе городв 224 площадки, содержащие более 2300 контейнеров.

«Для последующего строительства новых площадок, отвечающих требованиям кодекса, уже оформлено 105 земельных участков, оформление остальных 119 площадок будет завершено до 30 декабря. Бюджетная заявка на сумму 120 млн тенге, необходимую для строительства, направлена на рассмотрение. При соответствующем финансировании данные мероприятия будут проведены в будущем году», - добавил А. Рахимжанов.