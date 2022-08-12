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Устаревшие компьютеры угрожают безопасности данных в РК
12 Августа 2022 10:03

Устаревшие компьютеры угрожают безопасности данных в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компьютеры, задействованные в оказании госуслуг в Казахстане, устаревают. Около 40% компьютеров госорганов не соответствуют требованиям, 13% - изношены и подлежат списанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лабораторию Касперского.

Актуальность техники напрямую связана не только с качеством услуг, но и с безопасностью. Использование старых компьютеров может повлиять на защищенность персональных данных и организаций.

Оборудование и программное обеспечение всегда создается с так называемой обратной совместимостью, а это значит, что даже на довольно старое оборудование можно установить современную операционную систему. Однако в таком подходе, по словам эксперта по кибербезопасности Лаборатории Касперского Виктора Чебышева, есть серьезные риски. Когда используются устаревшие модели, могут возникнуть проблемы с поддержкой периферийных устройств: сетевых или видеокарт, может отсутствовать поддержка звука или другого оборудования. Как следствие, возникает вопрос - где брать драйверы для поддержки старого оборудования? Здесь могут подстерегать опасности. Возможно, что оригинальных драйверов найти не удастся и придётся обратится к сторонним источникам, на которых с большой долей вероятности могут скрываться троянцы.

Когда используются устаревшие модели, могут возникнуть проблемы с поддержкой периферийных устройств: сетевых или видеокарт, может отсутствовать поддержка звука или другого оборудования. Как следствие, возникает вопрос - где брать драйверы для поддержки старого оборудования? Возможно, что оригинальных драйверов найти не удастся и придется обратится к сторонним источникам, на которых с большой долей вероятности могут скрываться вирусы.

Старое оборудование не способно технически гарантировать доверенную загрузку операционной системы. Так, в 2017 году практически во всех популярных центральных процессорах были обнаружены серьезные уязвимости Meltdown и Spectre. Они позволяли троянцам читать защищенные данные, например пароли.

Кроме того, устаревший компьютер не позволит операционной системе нормально работать. А для посетителей организаций, где оказываются услуги, эта большая проблема, поскольку страдает оперативность.

У любого «железа» есть ресурс, особенно это касается механических устройств, в частности жестких дисков. Чем ближе устройство к выработке своего ресурса, тем более вероятен его выход из строя и, как следствие, возможна потеря данных. Срок эксплуатации у компонентов современных систем разный, он определяется изготовителем. До определенной степени систему можно обновлять физически – менять память, систему хранения данных, периферию, но раз в пять лет оборудование нужно менять полностью.


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