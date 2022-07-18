18 Июля 2022 11:03

Устаревшие боеприпасы продолжают храниться на складах Вооруженных сил РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Руслан Жаксылыков сообщил о ситуации касательно хранения устаревшей военной техники и боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В части утилизации устаревшей военной техники и боеприпасов, то есть неиспользуемого вооружения и военной техники (далее – НВИ) информируем, что данный вопрос в полной мере регламентирован законодательством «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе». Необходимые изменения и дополнения были приняты в 2021 году», - написал Руслан Жаксылыков в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что уполномоченным органом по НВИ определено МИИР, в том числе по распоряжению и принятию решений в части его передачи, реализации и ликвидации.

«Вместе с тем, в связи с отсутствием складских площадей у МИИР, значительное количество НВИ, в том числе боеприпасов, продолжает храниться на объектах хранения Вооруженных Сил, что создает риски, а также несет дополнительную нагрузку на Вооруженные Силы по обеспечению хранения, в том числе финансовую. Сообщается в порядке информирования», - добавил министр.





Фото: gov.kz