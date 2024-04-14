Устаревшие автобусы китайского образца меняют в Таразе

По трехлетнему плану в Таразе ежегодно обновляют общественный транспорт, уже вторая партия за этот год прибыла в областной центр, передает агентство Kazinform.

Комплексный трехлетний план развития города Тараза до 2025 года предполагает, в числе прочего, обновление и модернизацию транспортной инфраструктуры. По этому плану в течение трех лет в Таразе установят 120 новых остановок и 90 электронных табло, появятся 200 автобусов и 15 новых пассажирских маршрутов.

По информации пресс-службы акима города Тараза, 31 новый автобус вместимостью 70 пассажиров доставлен в Тараз товариществом «Автобусный парк-2020». На маршрут № 34 выйдут 12 новых автобусов, остальные 19 сменят устаревшие автобусы китайского образца на маршруте № 54.

— Согласно плану мероприятий по развитию и обновлению парка общественного транспорта, в этом году планируется доставить в Тараз 70 новых автобусов, из них 55 уже сданы в эксплуатацию. А в прошлом году автобусный парк города был обновлен на 73 единицы, — отметили в ведомстве.

Как сообщалось, по просьбам горожан введен в действиеранее закрытый автобусный маршрут № 41, по которому курсируют 12 новых автобусов. Это один из самых протяженных автобусных маршрутов областного центра, соединяющий микрорайоны, железнодорожный вокзал, студенческий городок и Химпоселок.

В 2024 году автопарк города пополнится 70 новыми автобусами, откроется 5 новых маршрутов, установят 75 новых остановок. Для того чтобы полностью закрыть потребности областного центра в общественном транспорте, количество автобусов доведут до 460.

Численность населения города Тараза, разделенного на 11 территориальных округов, составляет 429 тысяч человек.