Устаревшая спецтехника используется почти во всех аэропортах страны – Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Алихан Смаилов на заседании Правительства остановился на проблемах в авиационной отрасли, которые надо решать. По его словам, практически везде используется устаревшая спецтехника и не соблюдаются международные стандарты приаэродромного пространства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности, в отдельных аэропортах страны требуется проведение ремонта взлетно-посадочных полос. Практически везде используется устаревшая спецтехника: трапы, топливозаправочные машины, тягачи. Не соблюдаются международные стандарты приаэродромного пространства, когда земли вокруг аэропортов используются под жилую застройку и бизнес. Это влияет на безопасность полетов», - сказал на заседании Правительства Алихан Смаилов.

Премьер-Министр напомнил, что в Правительстве неоднократно рассматривался вопрос увеличения производства авиакеросина.

«Именно наличие отечественного топлива является одним из ключевых факторов привлечения к нам грузовых авиакомпаний, которые транзитом проходят через нашу страну. Мы должны быть заинтересованы в наращивании грузовых авиаперевозок, улучшении качества обслуживания судов», - добавил Алихан Смаилов.