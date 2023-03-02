Установлены сообщники подозреваемого в организации нападения на журналистов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой прорабатывается вопрос объявления сообщников организатора нападений на журналистов в международный розыск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ продолжает расследование уголовного дела по факту организации нападений на представителей СМИ.

«Задержанный О. Токарев признал свою вину и сотрудничает со следствием. Активное содействие ему оказывали другие иностранные граждане – К. Литвинов, С. Шаповалов, Б. Демченко и Я. Малышок. Сам Токарев выступал организатором и координатором.

Другим участникам группы была отведена роль рекрутеров – Литвинов, Шаповалов, Демченко занимались поиском и вербовкой исполнителей, так называемых «кабанов» из числа граждан Казахстана для непосредственного совершения провокаций. Они также осуществляли сбор сведений в отношении потерпевших, в том числе из открытых источников информации. Искали лица, которые имели доступ к государственным информационным базам», - сообщила начальник департамента имиджевой работы и внутренних коммуникаций МВД РК Альбина Махамбетова.

Вместе с Токаревым разрабатывали механизм и порядок реализации (поджоги авто, угрозы и нападения). Малышок отвечал за хакерское направление (флуд, DDoS, взлом). Он сам организовал DDoS-атаки на сайты «Orda» и «Elmedia». Взломал сайт редакции «Ulysmedia». В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой прорабатывается вопрос объявления сообщников Токарева в международный розыск. Работа по установлению инициаторов продолжается, о ее результатах сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось о задержании группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации. Задержанного координатора провокационных атак на журналистов О. Токарева арестовали на два месяца в Алматы.