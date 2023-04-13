АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Установлены размеры пожизненных выплат спортсменам и тренерам в Казахстане. Соответствующий приказ размещен на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам, являющимся гражданами Республики Казахстан, имеющим трудовой стаж не менее 20 лет в области физической культуры и спорта на территории РК:

1) спортсменам, завоевавшим звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта;

2) тренерам, подготовившим спортсменов, указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящих Правил.

За подготовку одного и того же спортсмена материальное обеспечение выплачивается одному тренеру. Материальное обеспечение выплачивается за счет средств республиканского бюджета через бюджетные программы уполномоченного органа в области физической культуры и спорта.

Выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам является государственной услугой. Выплата материального обеспечения производится путем перечисления на лицевой счет заявителя материального обеспечения в банке второго уровня в пределах РК.

Пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах:

- спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 МРП (345 тысяч тенге);

- тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 МРП (345 тысяч тенге).

Лицам, имеющим одновременно право на получение материального обеспечения по нескольким основаниям, установленным пунктом 1 настоящих размеров, материальное обеспечение выплачивается только по одному из оснований по наивысшему размеру.

Публичное обсуждение продлится до 26 апреля.