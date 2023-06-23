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Установлены нарушения алгоритма трудоустройства в «Озенмунайгаз»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Июня 2023, 19:25
Установлены нарушения алгоритма трудоустройства в «Озенмунайгаз» Фото: t.me/kmgpress

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе брифинга, прошедшего 23 июня в Актау, было заявлено о выявленных фактах нарушения алгоритма трудоустройства в компанию «Озенмунайгаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазМунайГаз».

В порядке очереди соискатели обязаны отработать в коммунальных предприятиях города, затем в аутстаффинге ОМГ и в случае появления вакансии переводились в штат компании.

Однако 44 человека, включенные в список акимата для дальнейшего трудоустройства, не числились в списках коммунальных предприятий.

Из 238 человек, принятых на работу в качестве специалистов узкого профиля, 17 не имели должной квалификации, еще 33 были переведены на другие должности внутри компании в течение короткого времени.

Главный специалист департамента управления человеческими ресурсами КМГ Төлеген Бақдаулет отметил, что данные грубые нарушения дискредитировали идею соблюдения справедливости, создали основу для подозрений в коррупционных нарушениях и вызвали социальное недовольство среди безработного населения Жанаозена.


КазМунайГаз   Права человека   Мангистауская область  
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