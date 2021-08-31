+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 30 °С
USD 425.74 EUR 500.5
RUB 5.75 CNY 65.72
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Установлены личности троих погибших при ЧС в Жамбылской области

31 Августа 2021 12:20
Поделиться:
Установлены личности троих погибших при ЧС в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Установлены личности троих погибших, тела которых были ранее найдены на месте пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

Новости по теме
Из-за сибирской язвы на зоны поделили район в СКО
Мужчина избил и ограбил собутыльника в Туркестанской области 90 детей погибли в ДТП в Казахстане с начала года Крупный пожар произошел на канале им. К. Сатпаева

Все сотрудники ДЧС по Жамбылской области:

водитель сотрудник СПЧ-1 старший сержант Куатбек Гафан Жомартулы 1995 г.р.,

пожарный спасатель ПЧ-4 сержант Адильбек Адлет Канатбекулы 1987 г.р.,

пожарный спасатель ПЧ-4 рядовой Кенес Алиби Бексултанулы 1999 г.р.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 15 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Происшествия   #МЧС   #Взрывы в Жамбылской области  
Поделиться:
Новости по теме
Из-за сибирской язвы на зоны поделили район в СКО
Мужчина избил и ограбил собутыльника в Туркестанской области
90 детей погибли в ДТП в Казахстане с начала года
Крупный пожар произошел на канале им. К. Сатпаева
Популярное
1 Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане
2 Каким был погибший пожарный Сергей Заикин, рассказали жамбылцы
3 11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области
4 Девушка скончалась после посещения стоматолога в Алматы
5 О тушении пожара на складе в Жамбылской области рассказали в войсковой части
6 Почти на полмиллиона тенге ограбила женщина своего знакомого в Нур-Султане
Читайте также
О расследовании по факту взрывов в Жамбылской области рассказали в МВД РК
Двух детей сбил пьяный водитель в Павлодаре
Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане
Каким был погибший пожарный Сергей Заикин, рассказали жамбылцы
11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области
Девушка скончалась после посещения стоматолога в Алматы
О тушении пожара на складе в Жамбылской области рассказали в войсковой части
Почти на полмиллиона тенге ограбила женщина своего знакомого в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив