Установлены личности троих погибших при ЧС в Жамбылской области
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Установлены личности троих погибших, тела которых были ранее найдены на месте пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.
Все сотрудники ДЧС по Жамбылской области:
водитель сотрудник СПЧ-1 старший сержант Куатбек Гафан Жомартулы 1995 г.р.,
пожарный спасатель ПЧ-4 сержант Адильбек Адлет Канатбекулы 1987 г.р.,
пожарный спасатель ПЧ-4 рядовой Кенес Алиби Бексултанулы 1999 г.р.
Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.
Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 15 человек.
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