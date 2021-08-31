Установлены личности троих погибших при ЧС в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Установлены личности троих погибших, тела которых были ранее найдены на месте пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

Все сотрудники ДЧС по Жамбылской области:

водитель сотрудник СПЧ-1 старший сержант Куатбек Гафан Жомартулы 1995 г.р.,

пожарный спасатель ПЧ-4 сержант Адильбек Адлет Канатбекулы 1987 г.р.,

пожарный спасатель ПЧ-4 рядовой Кенес Алиби Бексултанулы 1999 г.р.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 15 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.