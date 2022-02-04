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Установлены 43 зарубежных аккаунта в соцсетях, распространяющих фейковые сообщения – МВД РК

4 Февраля 2022 21:35
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Установлены 43 зарубежных аккаунта в соцсетях, распространяющих фейковые сообщения – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Установлены 43 зарубежных аккаунта в соцсетях, распространяющих фейковые сообщения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Было отмечено, что после январских трагических событий развернулась информационная война для получения контроля над общественным сознанием граждан страны. Несмотря на предупреждения официальных органов, участились случаи распространения через социальные сети заведомо ложной информации.

«Конечной целью этих информационных атак является не только дискредитация органов правопорядка, но и расшатывание государственного строя Республики Казахстан. Основная масса так называемых фейковых сообщений идет из-за пределов страны. На сегодня уже установлены 43 аккаунта в социальных сетях, зарегистрированные за рубежом. По всем случаям распространения заведомо ложной информации принимаются меры по привлечению виновных к установленной законами ответственности», - заявил спикер.



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#Интернет   #МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Серик Сабеков

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