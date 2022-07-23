23 Июля 2022 16:45

Установлено местонахождение более 100 неплательщиков алиментов в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что рейды по установлению местонахождения родителей, имеющих задолженность по алиментам перед своими несовершеннолетними детьми, проводятся постоянно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Установлено 102 лица, уклоняющихся от уплаты алиментов. К примеру, в Экибастузе найден 44-летний отец-беглец, находившийся в розыске с начала 2022 года», - сообщили в региональном ДП.

Еще одного отца, который не платит алименты, полицейские нашли в городе Уральск. 39-летний мужчина, который забыл про заботы о несовершеннолетнем сыне, разыскивался с 2021 года.