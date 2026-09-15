Установлены сроки возврата превышения НДС резидентам Алатау

Совместным приказом главного исполнительного директора Специальной организации управления «Alatau City Authority» и Министерства финансов утверждены Правила и сроки перечисления из республиканского бюджета суммы превышения НДС, подтвержденной на возврат резиденту Алатау администрацией города, передает агентство Kazinform.

В документе отмечается, что формирование документов на перечисление суммы превышения НДС из РБ резиденту Алатау осуществляется ОГД с использованием цифровой системы (ЦС) ОГД в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РК.

На основании налогового заявления о зачете или возврате налогов, платежей в бюджет, таможенных платежей, пеней и штрафов, а также отчета о сальдо расчетов, сформированного в ЦС ОГД, орган государственных доходов по месту нахождения резидента Алатау оформляет платежное поручение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

— Перечисление суммы превышения НДС из РБ на банковский счет резидента Алатау осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основании платежного документа (реестра), сформированного ОГД, в течение семи рабочих дней, следующих за днем представления налогового заявления резидентом Алатау, — говорится в документе.

Установлено, что учет начисленных, подтвержденных к возврату и фактически возвращенных сумм превышения НДС резидента Алатау ведется на его лицевом счете нарастающим итогом в порядке, предусмотренном Правилами ведения лицевых счетов.

— В течение одного рабочего дня после получения документов должностное лицо соответствующего структурного подразделения ОГД формирует в ЦС ОГД документ об отсутствии (наличии) задолженности либо отчет по сальдо расчетов, — говорится в документе.

Кроме того, в случае, если резидент Алатау является юридическим лицом, имеющим структурные подразделения, то сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которой ведется в ОГД либо отчет по сальдо расчетов формируются с учетом налоговой задолженности структурных подразделений.

Сведения о наличии или отсутствии задолженности, а также отчет о состоянии расчетов формируются на основании данных лицевых счетов, открытых органами государственных доходов (ОГД) по месту нахождения резидента Алатау:

по месту его нахождения;

по месту нахождения структурных подразделений резидента Алатау.

Возврат подтвержденной суммы превышения НДС, оставшейся после погашения налоговой задолженности, осуществляется органами государственных доходов (ОГД) по выбору резидента Алатау на основании его налогового заявления следующими способами:

зачисления на его банковский счет;

зачета на другие виды налогов.

Отмечается, что при наличии налоговой задолженности ОГД в первоочередном порядке производит зачет суммы превышения НДС в счет погашения имеющейся налоговой задолженности резидента Алатау, в том числе его структурных подразделений.

Сумма превышения НДС, подлежащая возврату, не может превышать размер суммы превышения НДС, отраженной на лицевом счете на дату оформления ОГД платежного документа на ее возврат.

Кроме того, не позднее одного рабочего дня со дня формирования сведений об отсутствии (наличии) задолженности либо отчета по сальдо расчетов, а также на основании налогового заявления должностное лицо соответствующего структурного подразделения ОГД составляет в двух экземплярах распоряжение на возврат суммы превышения НДС.

На каждого резидента Алатау оформляется отдельное распоряжение.

Распоряжение подписывается должностным лицом соответствующего структурного подразделения ОГД и не позднее одного рабочего дня с момента подписания передается должностному лицу, ответственному за ведение учета, для осуществления фактического зачета или возврата превышения НДС.

— На основании распоряжения не позднее двух рабочих дней после его получения должностным лицом, ответственным за ведение учета, при наличии налоговой задолженности составляется платежное поручение на проведение зачета в счет погашения налоговой задолженности юридического лица и/или структурных подразделений, образовавшейся по состоянию на дату составления платежного поручения. После проведения зачета составляется платежное поручение на возврат оставшейся суммы превышения НДС на банковский счет резидента Алатау, — говорится в документе.

Также, платежное поручение утверждается руководителем ОГД или лицом, его замещающим, в день его представления должностным лицом, ответственным за ведение учета, на утверждение.

Не позднее одного рабочего дня со дня подписания платежное поручение, оформленное должностным лицом, ответственным за ведение учета, направляется в территориальные органы центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета. В назначении платежа указываются реквизиты распоряжения на осуществление зачета либо возврата суммы превышения НДС.

Также в течение одного рабочего дня со дня осуществления зачета либо возврата суммы превышения НДС должностное лицо, ответственное за ведение учета, передает второй экземпляр распоряжения с отметкой об исполнении должностному лицу соответствующего структурного подразделения ОГД. Первый экземпляр распоряжения хранится у должностного лица, ответственного за ведение учета.

— Сумма пеней в пользу резидента Алатау при нарушении срока проведения зачета, зачисления на его банковский счет или возврата суммы превышения НДС, начисленная за каждый день, начиная со дня, следующего за днем окончания срока проведения зачета или возврата, включая день зачета или возврата, подлежит перечислению на банковский счет резидента Алатау в день возврата суммы превышения НДС, — отмечается в документе.

Кроме того, сумма превышения НДС, ранее возвращенная из бюджета, но в последующем не подтвержденная к возврату по результатам налогового контроля, подлежит уплате резидентом Алатау в бюджет с начислением пеней за каждый день с даты возврата из бюджета до даты зачисления в бюджет.

Уплате плательщиком НДС в бюджет с начислением пеней за каждый день с даты возврата из бюджета до даты зачисления в бюджет подлежит также сумма пеней, выплаченная в связи с несвоевременным возвратом суммы превышения НДС, но в последующем не подтвержденной к возврату по результатам налогового контроля.

Отмечается, что администрация города Алатау вправе запрашивать у ОГД сведения о статусе рассмотрения требований резидентов Алатау о возврате суммы превышения.

ОГД на ежеквартальной основе, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в администрацию города Алатау сведения о суммах превышения НДС, фактически возвращенных резидентам Алатау.

Совместный приказ вступает в силу с 1 января 2027 года.