+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.21 EUR 421.25
RUB 6.11 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Установлена причина пожара на нефтяном резервуаре в Актюбинской области

9 Января 2020 12:05
Поделиться:
Установлена причина пожара на нефтяном резервуаре в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вчера ночью, в 22.59 часов по местному времени, был ликвидирован пожар на резервуаре для нефтяных отходов АО «СНПС Актобемунайгаз». В ДЧС рассказали о причине возгорания, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Новости по теме

Сотрудники СОБР выбили дверь и вынесли ребенка из горящей квартиры в Алматы
Пожар на нефтяном резервуаре в Актюбинской области: направлены дополнительные силы ДЧС Резервуар для нефтяных отходов горит в Актюбинской области Дождь принес временное облегчение Австралии: пожары могут вспыхнуть с новой силой

Возгорание нефтяных отходов произошло на аварийном неэксплуатируемом резервуаре нефтегазодобывающего комплекса нефтегазодобывающего управления «Октябрьскнефть» АО «СНПС Актобемунайгаз».

«В 18.20 произошел хлопок с последующим возгоранием пирофорных отложений в неэксплуатируемом резервуаре для нефтяных отходов объемом в 3 тысячи кубометров, там была нефть с водой. В ликвидации возгорания было задействовано 8 единиц техники и 35 человек, затем из Актобе было направлено дополнительно 5 единиц техники и 25 сотрудников ДЧС»- отметили в пресс-службе ДЧС.

Пожар был локализован в 22.45, ликвидирован в 22.59 часов. Жертв и пострадавших нет.

Установлена причина возгорания - несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив