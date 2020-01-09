-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:18
-
-
-
вчера 22:28
Установлена причина пожара на нефтяном резервуаре в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вчера ночью, в 22.59 часов по местному времени, был ликвидирован пожар на резервуаре для нефтяных отходов АО «СНПС Актобемунайгаз». В ДЧС рассказали о причине возгорания, передает корреспондент МИА «Казинформ.
Возгорание нефтяных отходов произошло на аварийном неэксплуатируемом резервуаре нефтегазодобывающего комплекса нефтегазодобывающего управления «Октябрьскнефть» АО «СНПС Актобемунайгаз».
«В 18.20 произошел хлопок с последующим возгоранием пирофорных отложений в неэксплуатируемом резервуаре для нефтяных отходов объемом в 3 тысячи кубометров, там была нефть с водой. В ликвидации возгорания было задействовано 8 единиц техники и 35 человек, затем из Актобе было направлено дополнительно 5 единиц техники и 25 сотрудников ДЧС»- отметили в пресс-службе ДЧС.
Пожар был локализован в 22.45, ликвидирован в 22.59 часов. Жертв и пострадавших нет.
Установлена причина возгорания - несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
- Сотрудники СОБР выбили дверь и вынесли ребенка из горящей квартиры в Алматы
- По факту гибели ребенка от ветряной оспы начата внеплановая проверка – Минздрав РК
- Хлопок газовоздушной смеси в Каскелене: пожилая женщина скончалась в больнице
- Победителей турнира по футболу на снегу и мини-футболу наградили в Актобе
- Нурлан Нигматулин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Иране
- Пожар на нефтяном резервуаре в Актюбинской области: направлены дополнительные силы ДЧС
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана