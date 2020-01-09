Установлена причина пожара на нефтяном резервуаре в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вчера ночью, в 22.59 часов по местному времени, был ликвидирован пожар на резервуаре для нефтяных отходов АО «СНПС Актобемунайгаз». В ДЧС рассказали о причине возгорания, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Возгорание нефтяных отходов произошло на аварийном неэксплуатируемом резервуаре нефтегазодобывающего комплекса нефтегазодобывающего управления «Октябрьскнефть» АО «СНПС Актобемунайгаз».

«В 18.20 произошел хлопок с последующим возгоранием пирофорных отложений в неэксплуатируемом резервуаре для нефтяных отходов объемом в 3 тысячи кубометров, там была нефть с водой. В ликвидации возгорания было задействовано 8 единиц техники и 35 человек, затем из Актобе было направлено дополнительно 5 единиц техники и 25 сотрудников ДЧС»- отметили в пресс-службе ДЧС.

Пожар был локализован в 22.45, ликвидирован в 22.59 часов. Жертв и пострадавших нет.

Установлена причина возгорания - несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.