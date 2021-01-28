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    15:01, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Установлена новая доплата для учителей физической культуры в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства с 1 января 2021 года установлена новая доплата для учителей физической культуры детских садов, школ и колледжей, передает МИА «Казинформ».

    «Теперь они к своей зарплате ежемесячно будут получать надбавку в размере 17 697 тенге. При этом расширяется функционал учителей физкультуры. Помимо обязательных уроков физической культуры, они должны будут проводить дополнительные внеурочные спортивно-оздоровительные занятия, или, как мы их называем, секции», - сообщил на своей странице в Facebook министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

    Как отметил министр, дети получат дополнительную возможность заниматься в школьных спортивных секциях под руководством учителя. Спортивные секции во внеурочное время в организациях образования могут проводиться по разным видам спорта. Это будет зависеть от спроса и пожеланий обучающихся и воспитанников, а также наличия специалистов и необходимого спортивного оборудования.

    «Несомненно, привлечение детей к дополнительным занятиям в спортивных секциях станет залогом привития культуры здорового образа жизни, приобщит обучающихся к спорту и укрепит их здоровье», - отметил глава ведомства.


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