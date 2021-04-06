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Установлена минимальная розничная цена на водку и крепкие ликероводочные изделия

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2021, 02:30
Установлена минимальная розничная цена на водку и крепкие ликероводочные изделия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Установлена минимальная розничная цена на водку и крепкие ликероводочные изделия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

Правительством Республики Казахстан принято постановление от 31 марта 2021 года № 187 «Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия», согласно которому установлена минимальная розничная цена на водку и крепкие ликероводочные изделия в размере 1 980 тенге за литр.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане выросли продажи водки и ликёроводочных изделий.


Минфин РК  
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