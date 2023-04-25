Установлена личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ– Личность женщины, чей ребенок оказался на мусорной свалке в городе Уральске, установлена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации официального представителя департамента полиции ЗКО Болатбека Нургожина, в отношении подозреваемой наложен запрет на выезд.

«В настоящее время проводятся досудебные следственные действия в соответствии со статьей 119 ч.1 УК РК (пребывание в опасном положении). Лицо, признанное виновным по данной статье, наказывается штрафом до 100 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо лишением свободы на срок до 45 суток», — сказал Б.Нургожин.

По сообщению пресс-службы департамента здравоохранения ЗКО, состояние ребенка средней тяжести из-за признаков интоксикации, переохлаждения и гипогликемии.

На сегодняшний день его вес – 2990 грамм, рост 52 см. По данным КТ были определены признаки гипоксии головного мозга (недостаток кислорода), по эхокардиографии – овальное окно сердца младенца открыто на 0,2 см, а по данным УЗИ внутренних органов выявлены умеренные изменения паренхимы печени.

«Мы считаем, что ребенок родился вчера за 7-8 часов до поступления в больницу», — говорят врачи.

Напомним, ранее уральские врачи рассказали о состоянии найденного в мусорном баке малыша.