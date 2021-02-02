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    14:49, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Установлен водитель, из-за которого на мосту через Урал в Атырау пострадал человек

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау установлен водитель, из-за которого на мосту через Урал пострадал человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инцидент произошел на центральном мосту через реку Урал. Водитель легковой автомашины врезался в металлическое ограждение с надписью «Проводятся дорожные работы». От столкновения ограждение отлетело в сторону и ударило работника коммунального предприятия «Спецавтобаза». Водитель скрылся с места происшествия, не оказав первую помощь человеку. Пострадавшего 41-летнего работника «Спецавтобазы» на скорой помощи доставили в областную больницу.

    В ходе оперативных поисков с привлечением камер видеонаблюдения, уехавший с места ДТП водитель был установлен - это житель города, 1964 года рождения, который был за рулем автомобиля «Toyota Hilux»», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    Машина отправлена на специальную стоянку. По факту наезда на знак и неоказания помощи пострадавшему человеку проводится расследование.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область ДТП Закон и право
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