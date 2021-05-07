Установлен новый график работы для рынков и магазинов Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице установлен новый график работы для продовольственных и непродовольственных рынков, ярмарок, магазинов и супермаркетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

Согласно новому постановлению главного санитарного врача Нур-Султана, организация работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков будет проводиться следующим образом:

с заполняемостью из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных рынков в будние дни с 10:00 до 20:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни. Для обьектов, в которых развернуты дополнительные пункты для массовой вакцинации против COVID-19 устанавливается режим работы в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00 часов;

организацию работы продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы продовольственных ярмарок «выходного дня» на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в выходные дни с 9:00 до 17:00 часов;

организацию работы магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов по реализации продовольственных товаров, независимо от места расположения, при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов по реализации непродовольственных товаров, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы для объектов с торговой площадью до 2000 м2 (кроме торговых сетей) в будние и выходные дни с 09:00 до 20:00 часов, для объектов с торговой площадью свыше 2000 м2 и торговых сетей независимо от торговой площади в будние дни с 09:00 до 22:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни (за исключением онлайн продаж);

организацию работы санкционированных видов уличной торговли продуктами питания, в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки, стрит-фуды и др., с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме.