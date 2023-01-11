Установка каталитического крекинга заработала на Атырауском НПЗ

11 Января 2023, 22:07

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Атырауском НПЗ полностью восстановлена работа установки каталитического крекинга и связанных с ней технологических объектов. Начато увеличение выработки нефтепродуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа установки каталитического крекинга и связанных с ней технологических объектов была остановлена в связи с тем, что потребители своевременно не вывезли сжиженный углеводородный газ. Образовался дефицит свободного места для хранения нефтепродуктов. 10 января 2023 года, с учетом ранее налитых 36 цистерн, было отгружено 1624 тонны сжиженного углеводородного газа: Актюбинская область – 176 тонн; Кызылординская область – 584 тонны; Костанайская область – 490 тонн; Атырауская область – 238 тонн (авто); Западно-Казахстанская область – 127 тонн (авто); Мангистауская область – 40 тонн (авто).

На 11 января 2023 года в резервуарном парке ТОО «АНПЗ» в запасе имеется более 38 200 тонн социально-значимых нефтепродуктов: товарный автобензин АИ-92 – 17 тысяч тонн, АИ-95 – 1 200 тонн, дизельное топливо – более 20 тысяч тонн»,- сообщили в пресс-службе предприятия.

Отгрузка нефтепродуктов (автобензина и дизельного топлива) в сети АЗС идет стабильно согласно производственного плана.



Как ранее сообщалось, на Атырауском НПЗ была остановлена работа каталитического крекинга.

Фото: пресс-служба АНПЗ