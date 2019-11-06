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Установить зарплату работающим в исправительных учреждениях имамам предложили в Казахстане

6 Ноября 2019 12:48
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Установить зарплату работающим в исправительных учреждениях имамам предложили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз выступил с несколькими предложениями в ходе девятого форума религиоведов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В частности Серикбай кажы Ораз предложил совместно с заинтересованными сторонами осуществить проект «История и религиозное сознание».

«Данный проект позволит расширить сознание человека и повысить его интеллектуальный уровень при запланированной поездке по историческим объектам. При разработке проекта нужно учитывать международный опыт», - сказал Верховный муфтий.

Кроме того он предложил установить заработную плату религиозным сотрудникам, которые работают в исправительных учреждениях страны.

«Учитывая беспрерывную работу имамов в обществе, которые занимаются и просветительской деятельностью, предлагаем им оказать социальную поддержку. Особенно, нужно поддержать более 100 религиозных сотрудников, которые работают в исправительных учреждениях страны. В этой связи хотелось бы, чтобы им была установлена стабильная заработная плата. Это рассматривалось бы в качестве заботы со стороны государства. Ведь эти сотрудники работают во благо общества», - отметил Серикбай кажы Ораз.

«Думаем, что важно усилить роль института аксакалов. В этой связи при областных мечетях совет аксакалов и совет биев могут стать эффективным инструментом в воспитании молодого поколения», - предложил глава ДУМК.

Напомним, в столице проходит девятый форум религиоведов с участием министра информации и общественного развития РК Даурена Абаева.

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Ключевые слова: Правительство РК, Религия,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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