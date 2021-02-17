Установить во все автобусы валидаторы намерен акимат Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете в Петропавловске обсудили внедрение электронной системы билетирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бахыт Ильясов сообщил, что установили 48 валидаторов в маршрутных автобусах. Еще 168 прибыли и готовятся к запуску. Дополнительно ожидают поставку еще 34 валидаторов. В таком случае все маршрутки города будут ими оборудованы. В планах горакимата установить устройства до конца февраля.

«Первого декабря на четыре маршрута установили валидаторы. С этого периода осуществлялось электронное билетирование. В качестве примера возьмем маршрут №27. За основу взяли один месяц. Наличными оплатили почти 44 тысячи человек, им выдавался чек. Транспортными картами – всего 350 пассажиров. Банковскими картами – 115, SMS – 113, через приложение – 224. Итого за декабрь маршрутом воспользовались 44 783 пассажира, тогда как в ноябре, согласно отчетам перевозчиков, пассажиропоток составил около 25 тысяч человек. За 2020 год – 6,6 млн человек. На примере других городов, где давно работает электронное билетирование и примерно такое же число жителей, можно сделать вывод, что реальный пассажиропоток в Петропавловске занижен, как минимум, в 1,3 раза. Считаем, что необходимо продолжить работу по электронному билетированию», - рассказал Б. Ильясов.

Члены общественного совета поинтересовались, что мешало раньше заняться учетом пассажиропотоком. На примере одного маршрута понятно, что для этого даже валидаторы не нужны были.

«Мы сами, предприниматели, не знаем, сколько везут наши автобусы. Денежный сбор аккумулируется у водителя. С этой суммы заправляется машина – 10-15 тысяч тенге в день, берется заработная плата. То, что остается, перевозчики показывают в отчетах и платят с этого налоги», - сказала председатель Ассоциации «СКО автотранспортный союз» Галина Семёнова.

Сейчас рассматривается вопрос о признании маршрутной сети социально значимой, тогда перевозчики в случае необходимости смогут получить субсидии.