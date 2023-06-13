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    18:06, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Установить сумму дохода, определяющую богатых людей, намерены в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут установить сумму дохода для определения категории «богатый человек». Об этом заявил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вам, вероятно, нужна точная цифра. Называть такую цифру пока рано. Поскольку это происходит в рамках Всеобщей декларации, необходимо будет собрать полученные данные. Необходимо проанализировать и классифицировать, у кого какой доход. Это будет возможно примерно в 2027 году. Сейчас 2023 год. Через 5 лет можно будет изучить и подсчитать, кого можно назвать богатым человеком. Возможно, мы определим конкретную цифру», - сказал Азамат Амрин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Также он рассказал о том, как будет облагаться налогами данная категория лиц.

    «Рассчитаем, с какой предельной суммы взимается прогрессивная шкала подоходного налога. Понятно, что базовая ставка - 10 процентов. Есть варианты, что выше должно быть 15-20 процентов. Мы обсуждаем возможность установки шкалы 10-20-30 процентов. Но с какой суммы все это вычитается? Миллион тенге, 1,5 - 2 млн тенге?» - сказал Азамат Амрин.

    Было отмечено, что министерства национальной экономики и финансов планируют представить новую редакцию Налогового кодекса на рассмотрение парламента до весны следующего года.


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