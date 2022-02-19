Установить нормы по доступу производителей к оптово-розничным рынкам поручил Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр провел совещание по реализации поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Рассмотрены цены на социально значимые продовольственные товары в разрезе регионов, запасы в стабфондах и меры антимонопольного реагирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

В разрезе регионов максимальный рост цен за неделю зафиксирован в Алматы на 0,6%, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях на 0,4%.

За последнюю неделю в стабфондах сформированы запасы картофеля в объеме 100,7 тысячи тонн. Также 31,7 тысячи тонн моркови, порядка 24,5 тысячи тонн капусты, 23,5 тысячи тонн лука, 11,6 тысячи тонн гречневой крупы и 22 тысячи тонн подсолнечного масла.

На сегодня регионами началась реализация из данных запасов для сдерживания цен на овощную продукцию.

«На отдельных оптово-розничных рынках происходит необоснованное завышение цен. Этого быть не должно. В конечном итоге это влияет на инфляционные процессы. Необходимо навести порядок в этой сфере. Возможно, совместно с надзорным органом. Помимо оперативных мер, необходимы и системные меры по установлению конкретных законодательных норм по доступу производителей к оптово-розничным рынкам», — сказал А. Смаилов.

В ходе совещания был рассмотрен вопрос принятия комплекса мер по контролю инфляции. Разработан проект комплекса мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы, который состоит из пяти направлений, включающих 66 мероприятий оперативного и среднесрочного характера. Они предусматривают увеличение объемов производства продукции, хранение, логистику товаров, транспорт, розничную торговлю товарами, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

Агентством по защите и развитию конкуренции заключено пять актов по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% при реализации в Атырауской, Карагандинской и Костанайской областях.

Участники совещания также рассмотрели вопрос реализации дополнительных проектов в западных и южных регионах страны в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі». В соответствии с поручением Главы государства в рамках программы сформирован перечень из 130 проектов образования, культуры и спорта, здравоохранения.

В целом, по итогам 2022 года будет построено и модернизировано в западных регионах: 8 медицинских объектов, 15 – объектов образования, 14 – спорта, 15 – культуры. В южных регионах: 26 медицинских объектов, 23 – образования, 14 – спорта, 15 – культуры. Реализация указанных проектов позволит обеспечить качество предоставления медицинских, образовательных, спортивных и других услуг для более чем 500 тысяч сельских жителей, проживающих в 112 сельских населенных пунктах западных и южных регионов республики.







