Установить лимит нарушений ПДД предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Андрей Лукин озвучил ряд предложений улучшения работы по обеспечению безопасности на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи с коллективом и руководством департамента полиции столицы он обсудил предложения, которые поступают, в том числе и от самих полицейских для улучшения ситуации по дорожной безопасности.

«Я бы хотел внести предложения, которые поступили от полицейских. В частности, это ответственность за систематическое нарушение правил дорожного движения физическими лицами, которые управляют транспортными средствами, за три и более нарушения в течение года», - сказал Андрей Лукин.

Депутат отметил, что сейчас наказание за подобные нарушения предусматривает лишение водительских прав сроком на один год.

«Но вот теперь возникает такое предложение – разработать и внедрить систему начисления баллов за нарушения правил дорожного движения, включая нарушения, которые фиксируются «Сергеком», - подчеркнул Андрей Лукин.

Он также добавил, что наказание при такой системе будет назначаться при превышении лимита.

«С лишением права управления при превышении лимита тех нарушений, которые гражданин совершил. Также можно было бы предусмотреть ответственность владельцев транспорта за передачу управления лицам, которые уже были лишены прав», - резюмировал Андрей Лукин.

Сенатор пояснил, что эти вопросы надо будет тщательно обсудить с привлечением всех заинтересованных сторон и общественности.