Установить фиксированную ставку туристического взноса в РК призывает эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Внедрение туристического сбора считает преждевременным директор Ассоциации «Центр развития городского туризма» в Астане Татьяна Верницкая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это не налоговое поступление. По Казахстану введено от одного до пяти процентов, но акиматы Астаны, Алматы и туристической зоны «Бурабай» ввели по пять процентов, это большая сумма. То есть надо понимать, что если номер стоит 35 тысяч, то пять процентов от него, это большая сумма. Я считаю, что это постановление несвоевременно, потому что туризм в Казахстане не настолько еще развит, не настолько мы много имеем иностранных туристов, чтобы можно было вводить уже дополнительные сборы», - сказала Татьяна Верницкая в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Эксперт считает необходимым поменять процентную ставку.

«Это постановление вступило в силу. Мы просим повременить с этим. И вообще хочется поменять процентную ставку на фиксированную, потому что она гораздо удобнее для отельеров и туристов», - пояснила Татьяна Верницкая.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года в Казахстане внедрена норма туристского взноса с иностранцев Bed tax.

«Собранные средства будут направляться в местный бюджет. Регионами ведется работа по утверждению ставок. В Астане и Алматы уже утвердили максимальную ставку в размере 5% от стоимости проживания», - сказал ранее вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на выездном совещании по вопросам развития туризма.