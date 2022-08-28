28 Августа 2022 15:29

Установить автоматические пункты весового контроля на дорогах предлагают в РК

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ветеран дорожно-строительной отрасли Геннадий Долгих призывает обратить внимание на движение большегрузов, из-за которых страдают дороги не только в Акмолинской области. Пенсионер предлагает ввести автоматические пункты весового контроля, которые будут определять массу автомобилей на ходу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Невзирая на запрет, ежегодно мы видим, как продолжается движение грузового транспорта с превышением разрешенной нагрузки на ось. Это приводит к разрушению не только старого покрытия, но и отремонтированного дорожного полотна. Мы видели такие ситуации в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях. Особенно это чувствуется весной и осенью», - поделился Г. Долгих.

По словам спикера, чтобы сохранить дорожное полотно в весенний паводковый период на автодорогах вводится ограничение движения для грузового и крупногабаритного автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

«Это не всегда дает свой эффект. Во-первых, в период весенних ограничений может беспрепятственно передвигаться транспорт, осевые нагрузки которого или общая масса которого не превышают установленные на это время допустимые значения. Эти цифры регионы также устанавливают самостоятельно - иногда общие для всех дорог, иногда - для каждого участка дорог индивидуально. Во-вторых, в регионах устанавливаются перевозки-исключения, на которые ограничительные меры не распространяются. Обычно это автобусные пассажирские перевозки, в том числе международные, международные грузоперевозки, перевозки продуктов питания, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты, грузов для ликвидации последствий ЧП и стихийных бедствий, дорожных материалов и техники, на машины органов власти. От региона к региону перечень транспортных средств, на которые ограничения не распространяются, может незначительно меняться», - пояснил собеседник.

Вред от движения большегрузов, как считает ветеран отрасли, большой.

Поэтому эта проблема требует своего незамедлительного решения.

«Думаю, необходимо поднять вопрос о создании системы взаимодействия всех структур и ведомств, которая позволила бы добиться неотвратимости наказания нарушителей правил перевозки тяжеловесных грузов, организовать весовой контроль на автодорогах страны таким образом, чтобы исключалось движение транспортных средств с превышением весовых и габаритных параметров без специального разрешения и в объезд существующих контрольных пунктов. Тут нужно усовершенствовать работу инспекции транспортного контроля, полиции и дорожных организаций. На каждой трассе требуется установить знаки грузоподъемности и жестко контролировать соблюдение норм. Считаю, нужно пересмотреть также нормы и расчеты дорожной одежды. То есть, в первую очередь, мы должны сделать качественные дороги и сразу же оградить их от разрушительного влияния большегрузного транспорта. Необходимо ввести автоматические пункты весового контроля, которые будут определять массу автомобилей на ходу, как это сделали в соседней России», - добавил Г. Долгих.

Учитывая все негативные факты и риски, спикер подчеркивает важность тщательного рассмотрения на сегодняшний день вопроса бесконтрольного движения большегрузного транспорта.