Установила приложение и потеряла пять миллионов тенге жительница СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Северо-Казахстанской области стала жертвой мошенничества после установки на телефон мобильного приложения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 28-летней горожанке позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что на её имя кто-то оформляет кредит. Посоветовал установить на телефон программу AnyDesk, взять дистанционно в банке кредит на пять миллионов тенге, чтобы якобы исчерпать лимит. При этом аферист подчёркивал, что не нужно называть ему приходящие по sms коды. Однако вскоре вся сумма кредита исчезла со счёта женщины.

«Обычно главная цель сетевых аферистов — коды и пароли, дающие доступ к счетам жертвы. Однако выманивать их не требуется, если на телефоне жертвы установлено и активировано приложение удалённого доступа. AnyDesk — распространённая, но не единственная программа такого рода. Она даёт другому пользователю полный контроль над телефоном, приходящие в sms коды тотчас становятся известны преступникам», — пояснили в полиции.