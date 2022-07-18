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Устанавливаются причины взрыва на заправке в Актюбинской области
18 Июля 2022 13:34

Устанавливаются причины взрыва на заправке в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Взрыв произошел вчера, 17 июля, на газозаправочной станции ТОО «ЛиманГаз» в городе Алге Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов, пожар произошел на площади 22 кв. м в результате взрыва систем емкости 46 кубометров с последующим разрушением.

«Огнем уничтожены один легковой автомобиль марки Toyota Camry, одна погрузочная автотехника. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара в данный момент устанавливаются», - сообщил Нурболат Дербисов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности». Согласно данной статье, виновный наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП или исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

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Автор:
Корреспондент

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