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Устанавливать счетчики на водокаланах предложили в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
2 Мая 2023, 11:15
Устанавливать счетчики на водокаланах предложили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана предлагают обеспечить водоканалы полным комплексом учета водных ресурсов по всему производственному процессу – водозабор-транспортировка-водопотребитель-водоотведение-очистные сооружения. Инициативу планируется реализовать за счет бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для этого необходимо установить водомеры: приборы учета, датчики давления, автоматика – на всех производственных участках для создания гидромодели системы водоснабжения и водоотведения», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев во время заседания Правительства.

По его словам, расчет мощности по фактической потребности позволит оптимизировать будущие затраты водоканала, а также государственного бюджета на строительство и реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения.

«Ориентировочно из бюджета потребуется порядка 25 млрд тенге для проведения данных работ в городах республиканского значения и областных центрах», - добавил министр.

По данным ведомства, за счет автоматизации процессов снизятся коммерческие и технические потери воды на 15-40%, будут оптимизированы инвестиционные затраты на 10-15%, сократятся затраты на электроэнергию на 15-20%, а также снизится аварийность на сетях на 30-50%.

Ранее Марат Карабаев доложил о ситуации по обеспечению городов и сел Казахстана питьевой водой.


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