Устанавливать каналы нелегальной миграции намерены в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вопросы соблюдения миграционного законодательства обсудили в Карагандинской области. Руководство миграционной службы региона намерены проводить оперативные мероприятия по выявлению нелегальной миграции в область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области состоялось заседание Координационного совета по вопросу соблюдения норм миграционного законодательства. В онлайн-совещании приняли участие глава региона Женис Касымбек, прокурор области Кусаин Игембаев, председатель Карагандинского областного суда Нурсерик Шарипов, руководители правоохранительных и местных исполнительных органов.

«Соблюдение норм миграционного законодательства - один из важнейших вопросов. Необходимо усилить работу миграционных служб и обратить внимание на законность пребывания иностранных граждан на территории нашего региона», - отметил Женис Касымбек.

Участники заседания приняли решение о разработке комплексного плана взаимодействия государственных и правоохранительных органов по вопросам нелегальной миграции.

«Также необходимо организовать оперативные мероприятия, направленные на установление каналов нелегальной миграции, в том числе с выявлением незаконных трудовых мигрантов. Проверить адреса фактического проживания мигрантов с видом на жительство с проведением разъяснительной работы о недопущении нарушений законодательства», - сказал первый заместитель прокурора области Виталий Шабер.