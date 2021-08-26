Устанавливать каналы нелегальной миграции намерены в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вопросы соблюдения миграционного законодательства обсудили в Карагандинской области. Руководство миграционной службы региона намерены проводить оперативные мероприятия по выявлению нелегальной миграции в область, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Карагандинской области состоялось заседание Координационного совета по вопросу соблюдения норм миграционного законодательства. В онлайн-совещании приняли участие глава региона Женис Касымбек, прокурор области Кусаин Игембаев, председатель Карагандинского областного суда Нурсерик Шарипов, руководители правоохранительных и местных исполнительных органов.
«Соблюдение норм миграционного законодательства - один из важнейших вопросов. Необходимо усилить работу миграционных служб и обратить внимание на законность пребывания иностранных граждан на территории нашего региона», - отметил Женис Касымбек.
Участники заседания приняли решение о разработке комплексного плана взаимодействия государственных и правоохранительных органов по вопросам нелегальной миграции.
«Также необходимо организовать оперативные мероприятия, направленные на установление каналов нелегальной миграции, в том числе с выявлением незаконных трудовых мигрантов. Проверить адреса фактического проживания мигрантов с видом на жительство с проведением разъяснительной работы о недопущении нарушений законодательства», - сказал первый заместитель прокурора области Виталий Шабер.
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