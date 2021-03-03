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    13:35, 03 Март 2021 | GMT +6

    Устанавливать инвалидность можно будет заочно – Минтруда РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов рассказал об исполнении поручения Президента РК по созданию благоприятных условий для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день казахстанцам для установления инвалидности, оформления пособий, получения технических средств и услуг реабилитации приходится обращаться в различные инстанции. В целях исключения посещения инстанций, бумажной волокиты, а также контакта услугодателей с услугополучателями нами ведется работа над цифровизацией процессов. В частности, речь идет о заочном установлении инвалидности – заявитель будет обращаться только в медицинские учреждения, остальные процессы будут проходить без участия человека посредством интеграции информационных систем: назначение пособий, социальных услуг и технических средств реабилитации будет проводиться автоматически», – сказал Ербол Оспанов на брифинге в СЦК.

    По его словам, уже проведена интеграция всех необходимых информационных систем, осталось лишь завершить интеграцию с Министерством здравоохранения, это будет сделано в ближайшее время.

    Он также напомнил, что в 2020 году запущен портал социальных услуг (далее – ПСУ), который позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств (далее – ТСР) и услуг реабилитации, а государство лишь возмещает поставщику их стоимость.

    «Портал соцуслуг стимулирует снижение человеческого фактора, а значит и коррупционных рисков в данной сфере. Благодаря этой цифровой площадке стали прозрачными процессы очередности, сократились сроки поставки ТСР, поставщики заинтересованы оказывать свои услуги максимально качественно, чтобы повысить свой рейтинг. Есть, конечно, и сдерживающие факторы, такие как неполный охват интернетом в сельской местности, недобропорядочные поставщики товаров, услуг и ограниченное количество потенциальных поставщиков, но в этом направлении мы тоже работаем совместно с Министерством цифрового развития», – подчеркнул вице-министр.


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