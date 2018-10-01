Устанавливать датчики утечки газа советуют пожарные в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Перед предстоящим отопительным сезоном специалисты департамент по ЧС Алматы советуют жителям частного сектора города устанавливать датчики утечки газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы сообщили, что бесплатно газоанализаторы установят только малообеспеченным семьям, пенсионерам и людям с инвалидностью, живущим в частных жилых домах.

«Эти приборы определяют концентрацию газа в воздухе и подают аварийный звуковой сигнал в случае превышения. Жители частных жилых домов могут сами определять и в случае превышения угарного газа покинуть помещение. Этот вопрос мы сейчас решаем с акиматами районов, чтобы установить приборы нуждающимся группам населения. Датчик работает автономно. Срок обслуживания 1,5 года, после меняется лишь батарея», - сказал начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Алматы Марат Бекбаев.

Остальным гражданам пожарные советуют приобрести датчик. Его цена не превышает 9 тыс тенге. В рамках месячника по противопожарной безопасности, сотрудники ДЧС обследовали более 12 тыс домов. Основными причинами возникновения пожаров, специалисты называют неисправность отопительных систем.

«Сама печь никакой угрозы не представляет. Перед отопительным периодом люди изредка забывают очищать печи либо кладут мокрый уголь, или забывают проверить дымоходы на исправность. А также бывают нарушение правил эксплуатации газового оборудования, возрастание нагрузок на электрические сети вследствие использования обогревательных приборов, неосторожное обращение с огнем и многое другое», - добавил М. Бекбаев.

Специалисты отмечают увеличение пожаров на 12%.

«Буквально за январь-февраль этого года, когда был резкий спад температуры, был зарегистрирован 171 пожар, что на 45% больше показателей аналогичного периода прошлого года», - добавил он.

Ранее отмечалось, что специальные приборы уже установили в Бостандыкском и Алатауском районах.