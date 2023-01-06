Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС передадут Фонду «Самрук-Қазына»

6 Января 2023, 11:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство РК постановило передать государственные доли участия в «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и «АЭС Шульбинская ГЭС» в оплату акций Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» при условии получения положительного отраслевого заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли, согласованного с органами национальной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, министерствам энергетики, национальной экономики Республики Казахстан совместно с акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (по согласованию) в установленном законодательством порядке принять меры, необходимые для реализации настоящего постановления», - говорится в постановлении Правительства.

Постановление вводится в действие со дня его подписания. Оно было опубликовано 20 декабря 2022.

Фото: earthpossible.com