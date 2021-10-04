Усть-каменогорские волейболистки одержали третью победу в клубном чемпионате Азии в Таиланде
Как сообщает пресс-служба федерации волейбола Казахстана, усть-каменогорский клуб «Алтай» продолжил свою победную серию, одержав победу в поединке против местного клуба «Суприм Чонбури» (Таиланд-1), ранее дважды становившегося чемпионом клубного чемпионата Азии.
Все три сета чаша весов была на стороне казахстанских волейболисток. Матч завершился со счетом 3:0 (25-23, 25-12, 25-14) в пользу «Алтая».
Сана Анаркулова заработала для своей команды 21 балл, успешно проведя 18 атак из 26 попыток, а Надежда Кодола дополнила копилку очков команды ещё 10 баллами.
Таким образом, усть-каменогорский клуб завершает предварительный этап престижного азиатского турнира на первом месте в группе B. Согласно правилам чемпионата, команда, занявшая лидерскую позицию в группе B в четвертьфинале, должна сойтись на площадке с командой под номером 4 в группе A. Поскольку в первой группе лишь три команды, «Алтай» автоматически проходит в полуфинал клубной гонки и предстоящие несколько дней будет восстанавливать силы.
«Перед матчем мы ждали тяжёлую игру, - говорит главный тренер «Алтая» Марко Гриши ч. - Мы не ожидали итогового результата 3:0, потому что «Суприм» очень сильная команда, которая нам казалась непобедимой. Это наша дебютная победа в этом турнире над таким сильным противником. Мои игроки повели себя сегодня смело. После успешного первого сета они особенно поверили в себя и в свою победу. У нас впереди два дня, чтобы сфокусироваться на полуфинале».