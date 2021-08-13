+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 19 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Усть-Каменогорск принял эстафету международной акции «Одна река, одна судьба»

13 Августа 2021 21:30
Поделиться:
Усть-Каменогорск принял эстафету международной акции «Одна река, одна судьба»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В конце июля старт экологической акции был дан в Зайсанском районе Восточного Казахстана. Акция проходит в виде эко-челленджа от одной местности побережья реки Иртыш в другую, в ходе которой участники должны очистить побережье и передать эстафету следующему посредством социальных сетей. На этот раз эстафету принял Усть-Каменогорск.

Новости по теме
Ранее судимый мужчина продавал поддельные паспорта вакцинации в ВКО
Водно-болотистая гладь Малого Талдыколя будет очищена в Нур-Султане Необычный центр развития детей построят в ВКО Ограничительные меры продлевают с 16 августа в ВКО

В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и общенационального проекта «Марафон добрых дел» молодежный ресурсный центр ВКО инициировал международную акцию «Одна река, одна судьба». В ходе экологической акции волонтеры очищают побережье Иртыша от мусора.

«В акции примут участие районы, где протекает река Иртыш. Ведутся переговоры с волонтерами из Павлодарской области и Российской Федерации. В последующем передадим эстафету им. Часто горожане, когда едут отдыхать, не забирают свой мусор с собой. Поэтому надеемся, что акция поможет привить правильные ценности для молодежи, позволит научить людей беречь природу», – отметила руководитель Молодежного ресурсного центра Арайлым Есимбекова.

В областном центре приняли участие в акции и очистили побережье Иртыша от мусора активисты объединения молодежки ТОО «Казцинк», активисты молодежного движения при АО «УМЗ», курсанты «Военно-Технической школы».

Отметим, что далее эко-акция пройдет в Уланском, Глубоковском, Шемонаихинском районах.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Экология   #Общество   #Волонтёрство  
Поделиться:
Новости по теме
Ранее судимый мужчина продавал поддельные паспорта вакцинации в ВКО
Водно-болотистая гладь Малого Талдыколя будет очищена в Нур-Султане
Необычный центр развития детей построят в ВКО
Ограничительные меры продлевают с 16 августа в ВКО
Популярное
1 По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
2 Акимат Нур-Султана выделит средства для помощи пострадавшим на Семипалатинском полигоне
3 Семейное торжество с полусотней гостей остановили в Атырау
4 ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов
5 Число пациентов с тяжелой формой COVID-19 выросло в Карагандинской области
6 Смертельное ДТП в Жамбылской области: двое скончались на месте
Читайте также
Необычный центр развития детей построят в ВКО
Более 77 млрд тенге перечислил ФМС медорганизациям Карагандинской области
По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
Акимат Нур-Султана выделит средства для помощи пострадавшим на Семипалатинском полигоне
Семейное торжество с полусотней гостей остановили в Атырау
ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов
Число пациентов с тяжелой формой COVID-19 выросло в Карагандинской области
Смертельное ДТП в Жамбылской области: двое скончались на месте
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив