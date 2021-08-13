Усть-Каменогорск принял эстафету международной акции «Одна река, одна судьба»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В конце июля старт экологической акции был дан в Зайсанском районе Восточного Казахстана. Акция проходит в виде эко-челленджа от одной местности побережья реки Иртыш в другую, в ходе которой участники должны очистить побережье и передать эстафету следующему посредством социальных сетей. На этот раз эстафету принял Усть-Каменогорск.

В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и общенационального проекта «Марафон добрых дел» молодежный ресурсный центр ВКО инициировал международную акцию «Одна река, одна судьба». В ходе экологической акции волонтеры очищают побережье Иртыша от мусора.

«В акции примут участие районы, где протекает река Иртыш. Ведутся переговоры с волонтерами из Павлодарской области и Российской Федерации. В последующем передадим эстафету им. Часто горожане, когда едут отдыхать, не забирают свой мусор с собой. Поэтому надеемся, что акция поможет привить правильные ценности для молодежи, позволит научить людей беречь природу», – отметила руководитель Молодежного ресурсного центра Арайлым Есимбекова.

В областном центре приняли участие в акции и очистили побережье Иртыша от мусора активисты объединения молодежки ТОО «Казцинк», активисты молодежного движения при АО «УМЗ», курсанты «Военно-Технической школы».

Отметим, что далее эко-акция пройдет в Уланском, Глубоковском, Шемонаихинском районах.