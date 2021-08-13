Усть-Каменогорск принял эстафету международной акции «Одна река, одна судьба»
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В конце июля старт экологической акции был дан в Зайсанском районе Восточного Казахстана. Акция проходит в виде эко-челленджа от одной местности побережья реки Иртыш в другую, в ходе которой участники должны очистить побережье и передать эстафету следующему посредством социальных сетей. На этот раз эстафету принял Усть-Каменогорск.
В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и общенационального проекта «Марафон добрых дел» молодежный ресурсный центр ВКО инициировал международную акцию «Одна река, одна судьба». В ходе экологической акции волонтеры очищают побережье Иртыша от мусора.
«В акции примут участие районы, где протекает река Иртыш. Ведутся переговоры с волонтерами из Павлодарской области и Российской Федерации. В последующем передадим эстафету им. Часто горожане, когда едут отдыхать, не забирают свой мусор с собой. Поэтому надеемся, что акция поможет привить правильные ценности для молодежи, позволит научить людей беречь природу», – отметила руководитель Молодежного ресурсного центра Арайлым Есимбекова.
В областном центре приняли участие в акции и очистили побережье Иртыша от мусора активисты объединения молодежки ТОО «Казцинк», активисты молодежного движения при АО «УМЗ», курсанты «Военно-Технической школы».
Отметим, что далее эко-акция пройдет в Уланском, Глубоковском, Шемонаихинском районах.
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