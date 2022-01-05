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Усть-Каменогорск примет третий тур чемпионата РК по волейболу среди женских команд
5 Января 2022 15:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третий тур 30-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги состоится в январе 2022 года. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
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Матчи пройдут в Усть-Каменогорске с 20 по 29 января следующего года.
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