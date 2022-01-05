Усть-Каменогорск примет третий тур чемпионата РК по волейболу среди женских команд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третий тур 30-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги состоится в январе 2022 года. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Матчи пройдут в Усть-Каменогорске с 20 по 29 января следующего года.