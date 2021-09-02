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Усть-Каменогорск примет многодневку «Путь Абая» в рамках чемпионата Казахстана
2 Сентября 2021 22:36
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске стартует многодневная гонка «Путь Абая», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz
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Она пройдет в рамках чемпионата Казахстана по велоспорту на шоссе. Соревнования намечены на период со 2 по 9 сентября. Ниже представлено расписание.
2 сентября
14.00 Мандатная комиссия
3 сентября
11.00 Индивидуальная гонка (25 км)
4 сентября
10.00 Групповая гонка (120 км)
5 сентября
10.00 Групповая гонка (120 км)
6 сентября
10.00 Групповая гонка (90 км)
7 сентября
10.00 Групповая гонка (90 км)
8 сентября
10.00 Групповая гонка (90 км)
9 сентября
10.00 Гонка-критериум (40 км)
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