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Усть-Каменогорск примет многодневку «Путь Абая» в рамках чемпионата Казахстана

2 Сентября 2021 22:36
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Усть-Каменогорск примет многодневку «Путь Абая» в рамках чемпионата Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске стартует многодневная гонка «Путь Абая», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz

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Она пройдет в рамках чемпионата Казахстана по велоспорту на шоссе. Соревнования намечены на период со 2 по 9 сентября. Ниже представлено расписание.

2 сентября
14.00 Мандатная комиссия

3 сентября
11.00 Индивидуальная гонка (25 км)

4 сентября
 10.00 Групповая гонка (120 км)

5 сентября
 10.00 Групповая гонка (120 км)

6 сентября
 10.00 Групповая гонка (90 км)

7 сентября
10.00 Групповая гонка (90 км)

8 сентября
 10.00 Групповая гонка (90 км)

9 сентября
 10.00 Гонка-критериум (40 км)


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#Восточно-Казахстанская область   #Спорт  
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