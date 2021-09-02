Усть-Каменогорск примет многодневку «Путь Абая» в рамках чемпионата Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске стартует многодневная гонка «Путь Абая», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz

Она пройдет в рамках чемпионата Казахстана по велоспорту на шоссе. Соревнования намечены на период со 2 по 9 сентября. Ниже представлено расписание.

2 сентября

14.00 Мандатная комиссия

3 сентября

11.00 Индивидуальная гонка (25 км)

4 сентября

10.00 Групповая гонка (120 км)

5 сентября

10.00 Групповая гонка (120 км)

6 сентября

10.00 Групповая гонка (90 км)

7 сентября

10.00 Групповая гонка (90 км)

8 сентября

10.00 Групповая гонка (90 км)

9 сентября

10.00 Гонка-критериум (40 км)