Усть-Каменогорск примет чемпионат Казахстана по легкой атлетике U18

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Завтра, 3 марта, в Усть-Каменогорске стартует зимний чемпионат Казахстана по легкой атлетике U18, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования продлятся три дня. Принимать их будет манеж в легкоатлетическом центре Ольги Рыпаковой.

Последние комплекты медалей будут разыграны 5 марта.