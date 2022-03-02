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Усть-Каменогорск примет чемпионат Казахстана по легкой атлетике U18
2 Марта 2022 22:51
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Завтра, 3 марта, в Усть-Каменогорске стартует зимний чемпионат Казахстана по легкой атлетике U18, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Соревнования продлятся три дня. Принимать их будет манеж в легкоатлетическом центре Ольги Рыпаковой.
Последние комплекты медалей будут разыграны 5 марта.
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